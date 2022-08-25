شكرا لقرائتكم خبر عن "نادي المواطنة" مبادرة حكومية لإشراك طلاب الجامعات فى خطط الدولة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحرص علي تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي.

وترتكز أطر الشفافية والمشاركة المجتمعية على محاور رئيسية وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعيـة وبنـاء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً، كما تهدف وزارة المالية – وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية - الى خلق حلقة وصل ما بين متخذ القرار ومتلقى الخدمة وتطوير أدوات الموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، وإدماج وإشراك المواطنين خاصة الشباب والمرأة والطفل لتطوير وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإنفاق العام. ويتم ذلك من خلال إجراء عدد

وألقي البيان المالي الضوء علي الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومنها نادى المواطنة الفعالة "Active Citizenship Club"، وهو مبادرة أطلقتها وزارة المالية – وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية - الشفافية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وعدد من الجامعات الحكومية والدولية بهدف إشراك الطلبة في خطط الدولة للإصلاح والاستماع إلى أفكارهم واستخدامها لمواجهة التحديات التي تقابلها الدولة وإدماج الشباب ليكونوا جزءاً من آليات وزارة المالية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

ووفقا للبيان المالي، يقوم نادى المواطنة الفعالة بتوفير وإتاحة مجموعة واسعة من الأنشـطة للطلاب من أجل تمكينهم من مشـاركة أفكارهم وتطويرها في حل التحديات التي تواجه الدولة في وقت الأزمات والجائحة مثل (ورش محو الأمية المالية، برامج تنافسية بين أعضـاء نادى المواطنة الفعالة بجميع الجامعات على مستوى الجمهورية، التعليم الإلكتروني من خلال العاب الكترونية، التدريب وفرص العمل بوزارة المالية، رحلات ميدانية للمشاريع القومية العملاقة، دعوة إلى حضـور تدريب المتدربين بالفيوم، مقابلات دورية مع صانعي القرار بالدولة لإشراك الشباب بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالدولة).

ويشير البيان المالي إلي قيام وزارة المالية – وحدة الشفافية والمشـاركة المجتمعية –الشفافية والمشاركة المجتمعية بالفعل بإنشاء نادى المواطنة الفعالة في عدة جامعات حكومية ودولية في مصر مثل (جامعة الإسكندرية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة حلوان، وجار التوسـع للانتشـار في كل من جامعة القاهرة، الجامعة الألمانية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، وجامعة مصر الدولية)