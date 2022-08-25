شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد من تشيلسي من أجل التعاقد مع أوباميانج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتواصل محاولات إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بيير إيمريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم أوباميانج كثيرا بالانتقال لصفوف تشيلسي وذلك عقب صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع فريق برشلونة في الموسم الحالي بعد أن تعاقدت إدارة الفريق الكتالوني مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من صفوف بايرن ميونخ الالماني.

عرض تشيلسي للتعاقد مع أوباميانج

وقدم البلوز عرضا قويا في البداية لصالح برشلونة مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت التي سيحصل عليها النادي، إلا أن برشلونة رفض العرض وقدر الصفقة بمبلغ 25 لميون يورو.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الأوروبية، فإن تشيلسي يرغب في الاستئناف من جديد ورفع قيمة العرض مرة أخرى.

وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"تشيلسي سيواصل اتصالاته مع برشلونة مرة أخرى من خلال وسطاء اليوم من أجل التوصل لاتفاق بشان أوباميانج.

وأكمل رومانو فإنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الصفقة من جانب جميع الأطراف ولكن هناك نية قوية داخل إدارة البلوز لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

أرقام أوباميانج مع برشلونة

وكان قد انتقل أوباميانج لاعب فريق برشلونة الإسباني لصفوف الفريق قادما من آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وتحديدا في شهر يناير في صفقة انتقال حر.

وشارك النجم الجابوني مع برشلونة في 24 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا وصنع هدف آخر.