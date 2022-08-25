شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دور المجموعات دوري ابطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم عن موعد قرعة دور المجموعات دوري ابطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة لها وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه اليويفا لإجراء مراسمها من أجل الكشف المنافسات النارية التي ستقام للموسم الكروي القادم 2022-2023.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ومن المُنتظر أن تقام قرعة دور المجموعات اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 في مدينة إسطنبول التركية

أما عن القنوات التي تتولى نقل تلك القرعة فإنها ستكون قناة بي إن سبورتس إتش دي الاخبارية المفتوحة على النايل سات.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المُنتظر أن يشارك إثنين وثلاثين فريقًا في دور المجموعات يتم توزيعهم على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، وذلك بعد تقسيمهم إلى 4 مستويات لتضم المجموعة فريقا من كل مستوى.

ووفقًا للائحة الخاصة بالبطولة فإنه سيتم إبعاد كافة الأندية التي تنتمي لنفس الدولة عن بعضها البعض في دور المجموعات وسيتأهل للأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة

في الوقت الذي ينتقل فيه صاحب المرتبة الثالثة إلى بطولة الدوري الأوروبي، فيما يودع متذيل الترتيب المنافسات القارية.