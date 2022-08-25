شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تعمل على مشروع تطوير سفن مميزة جديدة ذاتية القيادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع تطوير سفن مميزة جديدة ذاتية القيادة.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع " تنتقل وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA) إلى المرحلة الثانية من برنامج (NOMARS)، الذي سيتم في إطاره تطوير سفن حديثة ذاتية القيادة يمكنها العمل في البحار وأداء المهام بموثوقية غير مسبوقة، هذه السفن ستكون قادرة على نقل حمولات كبيرة.. (DARPA) اختارت شركة Serco Inc لتصميم هذه السفن التي ستدعى Defiant".

الولايات المتحدة تعمل على مشروع تطوير سفن مميزة جديدة ذاتية القيادة

وأشار الموقع إلى أن شركة Serco كانت قد ساهمت سابقا بتصميم وتطوير منصات للسفن في إطار مشروع (NOMARS)، والتصميم المميز لهذه السفن وعدم وجود طواقم على متنها ستمكنها من الإبحار في رحلات طويلة العمل في مختلف الظروف المناخية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Serco كانت قد طورت سابقا منصات للسفن المسيرة يبلغ مقدار إزاحتها للمياه 210 أطنان، أما سفن Defiant الجديدة فسيعادل مقدار إزاحتها للمياه 170 طنا، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

ومن جهته قال مدير برنامج قسم التكنولوجيا التكتيكية في (DARPA) غريغوري أفيكولا: "الجيل الجديد من السفن المسيرة سيتيح لنا مفاهيم جديدة، وسيمكننا من دعم السفن الحربية المخصصة لنقل الجنود والطواقم العسكرية".



أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف القواعد الأمريكية في حقلي كونيكو والعمر النفطيين في دير الزور شمال شرق سوريا.

وأفادت شبكة ABCNESW نقلا عن مسؤول أمريكي بأنه أصيب عدد غير معروف من عناصر الجيش الأمريكي في الهجومين الصاروخيين على منشآت تضم جنودا أمريكيين في سوريا".

وقال المسؤول إن الإصابات "طفيفة"، وما زالت ترد أنباء عن عدد الجرحى.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي" استهدفت ثلاث سيارات على الأقل وقتلت عدة أشخاص يعتقد أنهم مسؤولون عن إطلاق الصواريخ.

أكد البنتاغون أن واشنطن على علم بالتقارير عن تبادل إطلاق نار جديد في سوريا، بعد إعلان الجيش الأمريكي عن سلسلة ضربات جوية ضد منشآت تستخدمها الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا.

وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة في إفادة صحفية: "نحن على علم بالتقارير عن التبادل الجديد لإطلاق النار في سوريا، سنخبركم بالمزيد من التفاصيل عندما نعرف المزيد".

أضاف: "الجيش الأمريكي لن يتردد في الدفاع عن عناصره".

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعلن، الأربعاء، عزمها تقديم مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا، في أكبر حزمة دعم أمني أحادية لكييف منذ بدء العملية الروسية.

وهذه المساعدة التي يمكن أن تستخدم لتزويد كييف بأسلحة وتدريب قواتها بالإضافة إلى عمليات أخرى، سيعلن عنها البيت الأبيض رسميًا الأربعاء، أي في اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى استقلالها عن روسيا ومرور ستة أشهر على بدء العملية الروسية.



وسترصد الأموال من صندوق البنتاجون لمساعدة أوكرانيا أمنيًا، ويمكن أن تستخدم لتغطية نفقات الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك الاستحصال على أسلحة وإمدادات.

وصندوق البنتاجون منفصل عن الصندوق الرئاسي الذي يستخدمه الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات عسكرية فورية للقوات الأوكرانية من مخازن الجيش الأمريكي.

والجمعة، أعلن البنتاجون عن أحدث حزمة مساعدات من الصندوق الرئاسي بقيمة 775 مليون دولار تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادّة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.

وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا أنّها ستزوّد أوكرانيا بأسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن قسمًا كبيرًا من هذه الأسلحة ستتسلّمه كييف اعتبارًا من العام المقبل.

وقال متحدّث باسم الحكومة الألمانية، إنّ بلاده ستزوّد أوكرانيا خصوصًا ثلاث منظومات للدفاع الجوي من طراز "آيريس-تي"، و"حوالى عشر مدرّعات لسحب الدبّابات، و20 قاذفة صواريخ مثبّتة على شاحنات صغيرة"، بالإضافة إلى "ذخيرة دقيقة وأجهزة مضادّة للطائرات المسيّرة".