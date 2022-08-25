بعد قليل.. نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

الحدود الدنيا لـتنسيق المرحلة الثانية:

1-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة العلمية 246 درجة 60%.

2-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

وقال وزير التعليم العالى، إن عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات 223294 في الشعبة العلمية، وعدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات 45908 بالشعبة الأدبية.

في الوقت نفسه، كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقف الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة، من تنسيق الجامعات الحكومية.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الطالب المتقدم لتنسيق الجامعات الخاصة، ليس من الضروري أن يتقدم لتنسيق الجامعات الحكومية، وأن الأمر اختياري بالنسبة له.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، بإجمالي عدد طلاب 269202 طالبا.

الشعبة العلمية 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، وعدد طلابها 223294.

الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وعدد طلابها 45908.