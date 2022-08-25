اليوم.. "اكتشف عالم الحيوان" في مكتبة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يستكشف رواد مكتبة مصر الجديدة للطفل أسرار عالم الحيوان من خلال باقة متنوعة من الفعاليات التفاعلية بين الأطفال والحيوانات تطلقها اليوم الخميس المكتبة بمقرها 42 شارع العروبة بمصر الجديدة، للعام الثاني على التوالي.

وتسلط المكتبة، الضوء على الأحياء الأخرى التي تشترك معنا في الحياة على كوكب الأرض، سواءً كانت أليفة وداجنة أو برية تهيم في الغابات والمحميات، وسواءً كانت تطير في أعالي السحاب أو تسكن أعماق المحيطات، أو كانت تعيش في الصحراء الجرداء أو في الغابات الخضراء. وتأتي الفعاليات لتؤكد على أهمية التعايش بين البشر والأحياء الأخرى وكيفية حماية المنظومة المنسجمة والدقيقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع فريق علماء المستقبل "crafty showالمكون من أمناء " المكتبة المتخصصين.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة أن الفعاليات تسعى إلى تنمية قدرات الأطفال في الاعتناء بالحيوانات؛ بما ينعكس إيجابًا على صحتهم الجسدية والنفسية وتطوير سلوكهم، مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن ورشاً متنوعة وتعرف الأطفال على أنواع السلالات المختلفة للحيوانات، وسلوكياتها وطرق العناية بها.

وأكد حلمي، هدف برنامج عالم الحيوان هو تنمية حس المسؤولية لدى الأطفال حول تربية الحيوانات الأليفة، وتعزيز السلوكيات الحسنة لديهم كالشفقة والحنان والعطف على الآخرين، فضلاً عن تعريفهم أسرار ومفاهيم عالم الحيوانات والحياة الطبيعة، وكذلك تطوير الثقافة العلمية لديهم.

وفي اليوم الختامي للفعاليات يتم تنفيذ ورشة حرب الألوان المحببة للأطفال والتي يستخدم فيها ألوان طبيعية غير ضارة على الإطلاق.