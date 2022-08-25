البحوث الفلكية يعلن عدد أيام فصل الخريف لعام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عدد أيام فصل الخريف هذا العام يبلغ 89 يومًا و20 ساعة و54 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

جاء ذلك بالتزامن مع حلول بدء العد التنازلي لبداية فصل الخريف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد، إن هذا اليوم ستشرق فيه الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي.

وأضاف القاضي، أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء في 21 ديسمبر القادم فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.