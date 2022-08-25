شكرا لقرائتكم خبر عن مؤهل متخصص..أبرز اشتراطات الحصول على عضوية نقابة المهن الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية، عددا من الشروط التى بموجبها يتم القيد فى سجلات النقابة والحصول على الضوية، وفيما يلى نستعرض هذه الشروط.

ووفقا للقانون:

شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

يشترط فى عضو النقابة، أن يكون:

(أ) متمتعا بالجنسية المصرية.

(ب‌) متمتعا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة.

(جـ) حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

على كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه فى جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

(أ) اسم الطالب ولقبه.

(ب‌) تاريخ الميلاد والجنسية.

(جـ) محل الإقامة.

(د) المهنة وتاريخ مزاولتها.

(هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.

وإذا قدم الطلب بعد مضى المدة المشار إليها فى المادة ٨٣ من هذا القانون ضوعف رسم القيد.

وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير فى ظرف شهر من تاريخه.

ويجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوى الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء فى هذا القانون، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.