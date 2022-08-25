هاجمهم بـ "كلب شرس وسلاح أبيض".. تفاصيل فيديو إصابة طبيب و3 موظفين بمستشفى في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تعدى أحد الأشخاص على موظفي الأمن وطبيب داخل مستشفى بحلوان، وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية يتضمن تعدي أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض وبحوزته "كلب شرس" على موظفي الأمن الإداري وطبيب داخل إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتبين أنه حال استقبال إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان بالقاهرة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك" - مُصاب بجرح قطعي) ادعاء مشاجرة وبصحبته (عاطل - سبق اتهامه في قضية "سلاح" ، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح أبيض")، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين موظفي الأمن الإداري بالمستشفى تطورت لمشاجرة تعدي خلالها الأخير على موظفي الأمن الإداري بالمستشفى، مما أسفر عن إصابة 3 من موظفي الأمن الإداري وطبيب بالمستشفى ولاذ بالهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق - كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبصحبته (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية ومطلوبين للتنفيذ عليهم في قضايا "ضرب - سلاح أبيض - مخدرات")، ولدى استشعاره القوات قام المذكور بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش وإطلاق عدة كلاب "شرسة" تجاه القوات، تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن إصابة المذكور بطلق نارى بالساق ، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.. وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة صوت – 7 سلاح أبيض "مطواة - سنجة" - ٥ كلاب "شرسة" - رادع شخصي – سوط "كرباج" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.