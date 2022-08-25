تعود للعصرين الفرعوني والروماني.. ضبط 79 قطعة أثرية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخص بحوزته بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع التى يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعوني وبعض العملات للعصر الروماني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.