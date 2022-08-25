الرئيس التونسي يؤكد ضرورة اعتماد بلاده بشكل أساسي على إمكانياتها وثرواتها الذاتية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة اعتماد بلاده على إمكانياتها وثرواتها الذاتية في المقام الأول حتى لا تبقى رهينة تطورات خارجة عن إرادتها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال استقبال سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي، الذي قدم للرئيس سعيد التقرير السنوي لعام 2021.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي في تونس وخاصة دور النقد في تمويل الاقتصاد، وإدارة المخاطر، خاصة في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الصعوبات التي تشهدها تونس ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من آثارها السلبية.

كما استقبل الرئيس التونسي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية لتوزيع البترول، وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وتناول اللقاء جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وأذن الرئيس التونسي بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهام.