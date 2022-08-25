خبير تربوي يكشف تفاصيل تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن تفاصيل تخفيف مناهج الصف الرابع الإبتدائي، موضحًا أن تخفيف المناهج جاء كان استجابة لنداءات أولياء الأمور والطلاب المتضررين.

وأكد الخبير التربوي، في تصريحات لمصراوي، أنه منذ تولي الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم، وهو يحاول معالجة أزمة رابعة ابتدائي، بالإضافة لمحاولة خلق الثقة من جديد في الوزارة، وكان ذلك من خلال إصدار سلسلة من القرارات التي تعكس استجابة الوزارة لأراء أولياء الأمور والطلاب والمتخصصين، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد "شوقي"، أن هذا القرار يعالج بعض المشكلات التي كانت في مناهج الصف الرابع ومنها:

1- طول المناهج والتي لا تتناسب مع المدة الزمنية للفصل الدراسي بما يتضمنه من تأجيل أسبوع، و عطلات رسمية.

2- اختزال وتقليل المفاهيم الجزئية المتضمنة في المقررات الدراسية والتي قد تفوق قدرات الطالب العقلية على استيعابها، وتضع عليه ما يسمى بـ العبء المعرفي، حيث سيتم الاهتمام والتركيز فقط على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية وهما العناصر الأهم في عمليتي التعلم والتعليم.

3- التعديل سيتيح فرصة أفضل للمعلمين لشرح المقررات بشكل أكثر كفاءة بعد استبعاد الأجزاء المثيرة للصعوبات في الفهم.

وأضاف الخبير، أنه بالطبع ستراعي الوزارة أمور في غاية الأهمية في هذا التعديل بما يحقق مصلحة الطالب هما:

أولا: ألا تؤثر هذه التعديلات علي نواتج التعلم الرئيسية.

ثانيا: عدم استبعاد أي أفكار أو مفاهيم أساسية ترتبط بها أفكار أو مفاهيم تالية في المقررات اللاحقة حتى لا يحدث أي خلل في تسلسل المقررات أو فهم الطلاب.

ثالثا: من الأمور الجيدة إصدار هذا القرار قبل بدء العام الدراسى مما سيخلق جو من الطمأنينة لدى أولياء الأمور.