السفارة الروسية بواشنطن: مشاكل الإمدادات الغذائية بدأت قبل "العملية الخاصة" بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

قالت السفارة الروسية في واشنطن اليوم الأربعاء إن مشاكل الإمدادات الغذائية في السوق العالمية بدأت قبل وقت طويل من "العملية العسكرية الروسية الخاصة" وتفاقمت بسبب العقوبات الغربية على روسيا، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

واضافت السفارة: "نشير إلى مزاعم تضليل المجتمع الدولي بشأن الوضع الحالي في أسواق الغذاء العالمية في انتهاك للمنطق والعلاقة بين السبب والنتيجة، فهذا التدفق من "الشعارات" مع الإشارة إلى "تقارير موثوقة" ألهم المؤلفين لتوجيه نفس الاتهامات القديمة ."

وقال البيان: "الاتجاهات السلبية في أسواق المواد الغذائية قد تجلت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

ومضى قائلا: "وقع المزيد من تفاقم الاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد الزراعية حدث مع فرض عقوبات انتحارية من قبل الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، لم يكن مؤلفوها وحدهم من عانوا منها".

وإختتم البيان: "ندعو واشنطن إلى الانتقال من الغوغائية والوعود الفارغة إلى الإزالة الحقيقية للعقبات من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي. روسيا هي واحدة من أكبر موردي المنتجات الغذائية في العالم. نحن مهتمون بتحقيق الاستقرار في الأسواق وسنقوم بذلك."