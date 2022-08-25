مع تراجع الإصابات.. بريطانيا تلغي اختبارات الكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قالت خدمة الصحة الوطنية البريطانية إنها ستوقف اختبارات الكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19 للعاملين في المجال الصحي الذين لا يعانون من أي أعراض، مع تراجع الإصابات الجديدة وسعى البلاد للتعايش مع الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا قولها في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستوقف إجراء الاختبارات للموظفين الذين لا تظهر عليهم أعراض، وهو الإجراء الذي كان يعتبر عنصرا أساسيا في توجيهات خدمة الصحة الوطنية الخاصة بالوقاية من الإصابات بالفيروس ومكافحته.

وقالت الوزارة إنها ستعلق أيضا الاختبارات الروتينية للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في أجزاء من السجون، وبعض أماكن الاحتجاز وفي حالات الاعتداء الأسري والتشرد.

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار تراجع الإصابات الجديد بكوفيد في مختلف أنحاء بريطانيا بعد ارتفاعها في وقت سابق من العام الجاري، بسبب السلالات الفرعية من المتحور أوميكرون.