إصابة شخص صدمته سيارة مُسرعة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب شخص في حادث اصطدام سيارة بجسده بقرية الطرفاية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بقرية الطرفاية بدائرة مركز شرطة البدرشين.

انتقلت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان البلاغ؛ وتبين بالفحص أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في إصابته بكسور وكدمات جرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.