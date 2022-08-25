أوكرانيا تستعد للهجمات والغرب يتعهد بحمايتها

استعدت أوكرانيا لتحذير الرئيس فولوديمر زيلينسكي من هجمات روسية وحشية، بشكل خاص بالأمس حيث احتفلت البلاد بعيد استقلالها - بفترة ستة أشهر من الحرب - في ظل ظروف تعتبر خطيرة للغاية للسماح بأي احتفالات عامة كبيرة في العاصمة.

واستيقظ سكان كييف على صافرات الإنذار من الغارات الجوية، لكن لم تكن هناك ضربات جوية فورية.

ونجت العاصمة إلى حد كبير من أي هجوم في الأشهر الأخيرة، حيث تحولت الحرب التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تكون غزوة خاطفة من قبل موسكو، إلى صراع طاحن خاض معظمه في الشرق والجنوب.

واحتفل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، بزيارة إلى كييف - وهي الزيارة الثالثة له منذ بدء الحرب - واغتنم قادة أوروبيون آخرون المناسبة للتعهد بدعم لا يتزعزع للبلاد والإشادة بتضحيات شعبها.

وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة، يبلغ مجموعها حوالي 3 مليارات دولار لمساعدة القوات الأوكرانية على القتال لسنوات قادمة. الاستقلال الأوكراني

وتحتفل أوكرانيا بعيد الاستقلال وبذكرى إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وحظرت سلطات كييف التجمعات الكبيرة في العاصمة حتى اليوم، خشية أن يؤدي العيد الوطني إلى ضربات صاروخية روسية عنيفة بشكل خاص.

وقال زيلينسكي في بيان «الاستفزازات الروسية والضربات الوحشية محتملة». الرجاء اتباع قواعد السلامة بدقة ويرجى مراعاة حظر التجول مضيفا بقوله: «انتبه إلى صافرات الإنذار الجوية. انتبه للإعلانات الرسمية. وتذكر: يجب علينا جميعًا تحقيق النصر معًا».

ومع ذلك، سادت أجواء احتفالية في ساحة ميدان في كييف، حيث وقف الآلاف من سكان كييف لالتقاط الصور بجوار الدبابات الروسية المحترقة المعروضة. وأقيم المغنون الشعبيون، وكان العديد من المحتفلين - متجاهلين صافرات الإنذار - في الخارج وهم يرتدون الفساتين والقمصان المطرزة بشكل تقليدي.

وكان آخرون خائفين.

دوي الانفجارات

ويتفاخر زيلينسكي في رسالة إلى البلاد بمناسبة الأعياد: «قبل ستة أشهر، أعلنت روسيا الحرب علينا. في 24 فبراير، سمعت كل أوكرانيا دوي انفجارات وطلقات نارية.... في 24 فبراير، قيل لنا: ليس لديك فرصة. في 24 أغسطس، نقول: عيد استقلال سعيد لأوكرانيا!»

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة، ستسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وأسلحة أخرى.

وقال بايدن «أعلم أن عيد الاستقلال هذا حلو ومر لكثير من الأوكرانيين، حيث قتل أو جرح الآلاف ونزح الملايين من ديارهم وسقط الكثيرون ضحية الفظائع والهجمات الروسية». «لكن ستة أشهر من الهجمات التي لا هوادة فيها عززت فقط اعتزاز الأوكرانيين بأنفسهم، وبلدهم، وفي 31 عامًا من استقلالهم».

وحث جونسون الحلفاء الغربيين على الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا خلال الشتاء.

وقال «هذا ليس الوقت المناسب لطرح مقترحات تفاوضية واهية». «لا يمكنك التفاوض مع دب عندما يأكل ساقك أو مع سارق شارع عندما يعلقك على الأرض». انتقاد الكرملين

وفي ألمانيا، انتقد المستشار أولاف شولتس الكرملين على «إمبرياليته المتخلفة» وأعلن أن أوكرانيا «ستطرد الظل المظلم للحرب لأنها قوية وشجاعة، لأن لديها أصدقاء في أوروبا وجميع أنحاء العالم».

ارتفاع المخاوف

ورفع انفجار سيارة مفخخة خارج موسكو، أدى إلى مقتل ابنة المنظر السياسي الروسي اليميني ألكسندر دوجين البالغة من العمر 29 عامًا، المخاوف من أن تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا هذا الأسبوع. وألقى المسؤولون الروس باللوم على أوكرانيا في وفاة داريا دوجينا، المعلقة التلفزيونية الموالية للكرملين. ونفت أوكرانيا أي تورط لها.

وواجهت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاومة أوكرانية شديدة بشكل غير متوقع، أثناء غزوها وتخلت عن جهودها لاقتحام العاصمة في الربيع. لقد تحول القتال إلى حرب استنزاف حولت الأحياء إلى أنقاض وأرسلت موجات الصدمة في الاقتصاد العالمي.

تجنيب المدنيين

وزعم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي تحدث في اجتماع لنظرائه من منظمة أمنية تهيمن عليها روسيا والصين، أن بطء وتيرة العمل العسكري الروسي يرجع إلى ما وصفه بأنه محاولة لتجنيب المدنيين.

واستهدفت القوات الروسية بشكل متكرر مناطق مدنية في المدن، بما في ذلك المستشفيات ومسرح ماريوبول حيث كان مئات الأشخاص يحتمون.

لكن شويجو قال إن روسيا تنفذ ضربات بأسلحة دقيقة ضد أهداف عسكرية أوكرانية، و«يتم عمل كل شيء لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين».

وقال «مما لا شك فيه أنه يبطئ وتيرة الهجوم لكننا نفعل ذلك عمدا».

كما انتقد الولايات المتحدة وحلفاءها «لاستمرارهم في ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا»، قائلاً إن المساعدات تطيل الصراع وتزيد من عدد الضحايا.

وقالت السلطات إن القوات الروسية قصفت في ساحة المعركة، عدة بلدات وقرى في مقاطعة دونيتسك في الشرق على مدار 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل شخص.

وقال رئيس البلدية إن متجرًا كبيرًا لمواد البناء في مدينة دونيتسك أصيب بقذيفة واشتعلت فيه النيران. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وبينت السلطات في منطقة دنيبروبتروفسك على الجبهة الجنوبية، قصف الروس مرة أخرى مدينتي نيكوبول ومارهانيتس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني وإصابة شخصين، كما قصفت القوات الروسية مدينة زابوريجيه، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.