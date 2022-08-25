محمد عزام في صالون التنسيقية: التعليم الجيد مكلف ولابد من دعم المتميزين

القاهرة - سامية سيد -

قال محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إنه في عصر الانفجار المعلوماتي، أصبحت المعرفة متاحة وبالمجان، ولدينا مشروع بنك المعرفة، والذي يبعتبر من المشروعات المعرفية العظيمة، وأن الجهل أصبح حاليًا اختيار في ظل هذا التقدم المعرفي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل"، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ووائل الدسوقي بدرة، المدير المؤسس لمركز ريادة الأعمال الأكايديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمود الكومي، مهندس ذكاء اصطناعي، ومحمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجيا، وحسن شحاتةـ أستاذ مناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة.

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إلى أن التعليم الجيد مكلف، لكن هناك وسائل لتحمل تكاليف التعليم الجيد للطلبة المتميزين، وهذا موجود في أكبر جامعات العالم، ونحن نحتاج إلى نموذج عمل جديد يتم تمويله، ويكون الطالب المتميز هو محور الاهتمام، مضيفًا: "لكن كي أصر على أحد على التعلم رغم رفضه، فهذا أمر لا يصح، لذلك يجب أن نبتنى الطلاب المميزين أولا".

وتابع محمد عزام: "نحن أمام معضلة كبير جدًا وهي ليست مشكلة دولة فقط، وإنما مشكلة مجتمع، يجب أن يتكاتف الكل من أجلها حلها، سواء مسجد أوكنيسة أو أسرة".

وأوضح عزام، أننا أصبحنا في عصر التحول الرقمي والميكنة، والذي سيؤدي للاستغناء عن العنصر البشري بشكل كبير، لافتًا إلى أن كل ما يمكن ميكنته سوف تتم ميكنته، ولذلك يجب أن نخبر الجميع، وخاصة الطلاب بهذا الأمر.

وأشاد عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجيا، بالجامعات والكليات التكنولوجية،قائلًا: "نحن الآن أمام كليات تكنولوجية تطبيقية، تؤدي إلى تعليم فني متميز".