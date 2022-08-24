شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يصارع يوفينتوس على ضم مهاجم برشلونة فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل نادي مانشستر يونايتد فى مفاوضات متقدمة من اجل ضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، يأتي ذلك بعدما إقتربت مفاوضات يوفينتوس مع اللاعب تتأخذ طريق أخر نحو الفشل، خاصة بعد الطلبات المالية المبالغ فيها من قبل اللاعب.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن اليونايتد يضع اللاعب ضمن أولوياته فى الفترة الحالية، لتدعيم خط هجوم الفريق قبل غلق المريكاتو الصيفي الحالي، لا سيما أن المدرب الهولندي طلب من مسئولي النادي الإنجليزي ضرورة حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.



تين هاج يعطي الضوء الأخضر لضم ديباي

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج قد وافق على ضم اللاعب فى الصيف الحالي، بعدما تم إقتراح أسم اللاعب بين مسئولي الفريق، وشدد المدرب على ضرورة حسم التعاقد مع اللاعب، خاصة مع صعوبة ضم ألفارو موراتا والذي كان يخطط الفريق لضمه أيضًا.

وفى سياق متصل أكد مسئولي المان يونايتد للاعب موافقة الفريق على دفعه للراتب السنوي الذي كان يريد الحصول عليه فى يوفينتوس، مما قد يسهل عليه من إجراءات ضمه، الشئ الذي قد يجعل إنضمام اللاعب للفريق أمرًا سهلًا خلال الأيام القادمة.



موقف اللاعب من الإنضمام للدوري الإنجليزي

ومن جانبه يري اللاعب أن فرصة اللعب فى المان يونايتد ستكون جيدة له فى الفترة الحالية، حيث يتوقع اللاعب أن الفريق الإنجليزي قادرًا على الإستجاية لطلباته المادية مما سيسهل من الوصول لإتفاق بين الطرفين، إضافة إلى قوة التنافسية فى البيرميرليج، الأمر الذي سيساعد اللاعب على إستعادة مستواه.