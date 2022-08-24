شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعرب عن قلقها من تجدد أعمال العنف في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، أعربت أمريكا عن قلقها، داعية الطرفين إلى إجراء محادثات دون شروط مسبقة.

وفي أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية منذ مارس/آذار الماضي، تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة الطرف الآخر لمواقعه الحدودية بمناطق على حدود إقليمي أمهرة وتيغراي شمالي البلاد.



وحضّت الولايات المتحدة الأربعاء الحكومة الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر أنقذت "أرواحا لا تعد ولا تحصى".

قلق أمريكي من تجدد أعمال العنف



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا، وندعو حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات إلى الأمام من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة".

وأضاف أن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر "أنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى ومكّنت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، والآن، تهدد الاستفزازات الأخيرة والافتقار إلى وقف دائم لإطلاق النار هذا التقدم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الإثيوبيين على صعيدَي الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية بهدف "وضع حد دائم للصراع في نهاية المطاف".

"مضايقات" مختلفة

وكان بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي بإثيوبيا، قال إن "جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما على مواقع شرقية لقوات الجيش الإثيوبي في خرق واضح واستعداد لجولة أخرى من الحرب تعد لها الجبهة".

وبحسب البيان الحكومي، فإن جبهة تحرير تيغراي كانت تقوم بمضايقات مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية للقوات الحكومية، مصحوبة بالتباهي بقوتها وشنت هجوما فجر اليوم الأربعاء على مناطق بالحدود الشرقية بين إقليمي أمهرة وتجراي.

وكان التلفزيون الإثيوبي الرسمي، كشف الأربعاء، عن أن "سلاح الجو تمكن من إسقاط طائرة عبرت الأجواء السودانية واخترقت أجواءنا كانت تحمل أسلحة لدعم جبهة تحرير تيغراي".

ونقل التلفزيون عن اللواء "تسفاي أيالو"، مسؤول إدارة العمليات العسكرية المشتركة بقوات الدفاع الوطني، إن الطائرة يعتقد أنها مملوكة لمن وصفهم بـ "الأعداء التاريخيين لإثيوبيا" دون توضيح دولة معينة.