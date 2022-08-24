شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناهج بصالون التنسيقية: المنظومة الجديدة للثانوية العامة تعبر عن قدرات المتعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال د.حسن شحاتة أستاذ مناهج تربوى وعضو المجالس القومية المتخصصة، إن قضية أزمة الثانوية العامة قديمة وليست حديثة، مضيفا أنه لدينا قدرة على تجاوز هذه الأوضاع في تسلسل وصولا إلى حل لها، في عصر الرئيس السيسي، من خلال التطوير الذي يحدث حاليًا.

وأضاف حسن شحاته خلال كلمة له فى الجلسة التى نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان:" الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل"، أن الثانوية العامة تأتي قيمتها من كونها المعبر الوحيد للجامعات، التي تشكل مهن المستقبل للطلاب.

ولفت الى أن درجات الثانوية العامة كان يتم تحصيلها قبل المنظومة الجديدة، من خلال اختبارات الكتاب المدرسي، والتي تكرس لظاهرة الحفظ، لكن حاليًا انتقلنا إلى فكر جديد للثانوية العامة، موجها الشكر لمهندس المنظومة الجديدة، الدكتور طارق شوفي، والتي تأتي للتعبير عن نواتج التعلم المختلفة، من خلال أسئلة موضوعية تقيس القدرات العقلية، فأصبحت تعبر عن قدرات المتعلمين، لكن الأول كانت تقديرات وهمية.

وأوضح أن الزخم الموجود في التعليم الجامعي، لا يدعمه النظام القديم للثانوية العامة، لذلك نجد الطلاب بعد دخولهم المرحلة الجامعية، ذات مستوى منخفض.