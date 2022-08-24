ضبط مدير مخبز بلدي بتهمة الاستيلاء على 36 طن دقيق مدعم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، المسؤول عن مخبز بلدي بتهمة الاستيلاء على 36 طن دقيق بلدي مدعم والتصرف في الحصة التموينية في غير الغرض المنصرفة من أجله، في نطاق حي العجمي غرب المحافظة.

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العجمي نفذت حملات على المخابز البلدية بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية ومباحث التموين، لتشديد الرقابة على المخابز ومتابعة حركة الدقيق البلدي المدعم.

وأضاف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المخابز بتهمة التصرف في 730 جوال دقيق بلدي مدعم زنة كل منها 50كجم بإجمالي 36500 كجم.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط أحد متعهدي الدقيق لقيامه بنقل الدقيق البلدي المدعم دون ترخيص من الجهات المختصة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.