مهندس ذكاء اصطناعي بـ"صالون التنسيقية": الثانوية العامة عبء رغم بساطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمود الكومي، مهندس الذكاء الإصطناعي والحائز على جائزة جنيف لعام 2021– 2022، إن مفهوم كليات القمة أصبح قديم لا يتناسب مع التطورات العالمية في احتياجات سوق العمل، وأن الثانوية العامة تمثل عبء على الناس برغم أنها أبسط من ذلك بكثير.

وأضاف "الكومي"، أنه من خلال دراسته وخبراته العملية في مجال الذكاء الاصطناعي وجد أن المهارات والقدرات هي التي يتم القياس من خلالها في اختبارات القبول في سوق العمل.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل"، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ووائل الدسوقي بدرة، المدير المؤسس لمركز ريادة الأعمال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمود الكومي، مهندس ذكاء اصطناعي، ومحمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجاي، وحسن شحاتة أستاذ مناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة.

وقال "الكومي"، إن سوق العمل الإقليمي والدولي هو رمانة الميزان في اختيار الطالب للتخصص الذي يستطيع من خلال اكتساب مهارات وقدرات وعلم منه يقوده إلى الحصول على فرصة عمل بسهولة داخل أسواق العمل، وأكد أنه يجب أن يتم النظر إلى سوق العمل بعد 50 عامًا كيف ستكون الوظائف؟.

وأوضح، أنه باستخدام التكنولوجيا الجديدة وعلوم الكمبيوتر تم بالفعل الغاء وظائف عادية عديدة، مضيفا أن هناك وظائف جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتعددة التي سهلت التعاملات وسرعت من تلقي الخدمة، كما أنها خفضت من تدخل العنصر البشري في تقديم السلعة أو الخدمة.