الجيزة: رفع كفاءة وترميم 8 شوارع بحي العجوزة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة برفع كفاءة عدداً من الشوارع وإعادة الشئ لأصله لتسهيل حركة المواطنين.

واستعرضت المحافظة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ما قام به حي العجوزة على النحو التالي:

- تركيب بلاط انترلوك فى شارع البطل احمد عبد العزيز مع شارع المحروقى (جهد كهرباء) و تم رفع المخلفات بالكامل

- إحلال و تجديد وتركيب بلاط انترلوك جديد بشارع محمد شاهين أمام المركز الطبي للتأهيل وبالجزيرة الوسطى بشارع السودان

- ترميم ببعض الشوارع الواقعة نطاق حى العجوزة لتسهيل الحركة المرورية من خلال وضع طبقة اسفلت بشارع

- محمود بدر الدين زمالك

- شارع الشهداء من ترعة الزمر

- شارع السودان

- شارع جامعة الدول العربية

- شارع الجزائر مع جامعة الدول

- شارع ٢٦ يوليو.