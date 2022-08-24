لمواجهة أشكال العنف.. ندوة تثقفية بـ"ثقافة دسوق" في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت إدارة قصر ثقافة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة تثقفية حول مواجهة العنف في المجتمع، في إطار توجه الدولة لمحاربة كافة أشكال العنف، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة.

شارك في الندوة، الشيخ حاتم فوزي البري، شيخ مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، ممثلًا عن الأزهر والأوقاف، والقمص بطرس بطرس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، وعدد من رجال العمل التطوعي بمدينة دسوق، وممثلي الجمعيات الخيرية.

ومن جانبه، أكد صادق مطاوع، مدير قصر ثقافة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الندوة دارت حول عرض كافة أساليب مواجهة العنف في المجتمع المدني من خلال محاضرتين ألقاهما ممثلي الدين الإسلامي، والمسيحي، كما تناولت كيفية الاقتداء بما جاء في الكتب السماوية حول مواجهة تلك الظاهرة.