تعويض مليون جنيه.. تفاصيل أزمة ريهام سعيد وريم البارودي في ساحات المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عادت الخلافات وحرب التصريحات من جديد بين الإعلامية ريهام سعيد و الفنانة ريم البارودي، بعد نشر الفنانة ريم البارودي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بيان رسمي صادر عن محاميها المستشار ياسر قنطوش، والذي شمل تأكيدًا على سداد الغرامة المقضي بها لصالح ريهام سعيد في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.

وكشف قنطوش؛ عن أن ريم البارودي لا ترغب فى إستمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصت على إستمرار الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني لذلك أبلغته بعد سداد الغرامة تنازلها عن الدعاوى القضائية التى أقامتها من خلال المكتب خلال الفترة الأخيرة.

لترد الإعلامية ريهام سعيد ببيانً على الفنانة ريم البارودي، فيما يتعلق بسدادها 20 ألف جنيه تعويضا للإعلامية.

وقالت "ريهام"، إنها لم تتقاض المال نهائيًا من الفنانة، وأن المبلغ المدفوع هو الغرامة المقررة وفقًا للحكم القضائي، فيما لفتت إلى أنها طلبت تعويضًا يبلغ مليون جنيه، ولم يصدر الحكم النهائي من القضاء المصري حتى اللحظة.

وأضافت ريهام سعيد في بيان: أنا مغلطتش فيها والحمد لله ربنا نصرني في القضية والحكم لصالحي بس أنا مخدتش منها أي حاجة ومنتظرة الفصل في تعويض المليون جنيه الشهر الجاي.

ووجهت ريهام سعيد رسالة إلى ريم البارودي قائلة: "مفيش حاجة نفتخر بيها أن اثنين زملاء قدام بعض في المحاكم، ومستحيل أن خبر تسديد الغرامة يوصل للصحافة إلا من خلالك.. فلو سمحتي الدكتور أشرف زكي وصى قبل كده اننا متنشرش مشاكلنا للعامة علشان منديش انطباع وحش عننا.. خاصة أن مفيش حاجة تفتخري بيها أن زميلة خدت عليكي حكم سب وقذف".

يذكر أن ريهام سعيد اختارت إقامة قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، في وقت سابق، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.