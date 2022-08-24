شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تردد قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ماهو تردد قناة أبو ظبي المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومانشستر سيتي خاصة أن المواجهة خيرية ودية سوف تذهب جميع الأموال إلى مرضي ضمور العضلات.

وتنطلق فعاليات مباراة برشلونة ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

برشلونة ومانشستر سيتي

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ايناكي بينا

الدفاع: روبيرتو - كوندي - بيكيه - ألبا

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - كيسيه

الهجوم: رافينها - أوباميانج - فيران توريس

بينما يدخل فريق مانشستر سيتي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: جوميز - دياز - ولكر - لويز

الوسط: فالمر - بيرناردو سيلفا - فليبس

الهجوم: ألفارز - محرز - فودين.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

وجاء تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات على النحو التالي:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وهناك تردد آخر على النايل سات وهو