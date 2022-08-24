شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل برشلونة لمواجهة مانشستر سيتي وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره مانشستر سيتي، في اللقاء الودي الخيري.

تشكيل برشلونة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ايناكي بينا.

خط الدفاع: روبيرتو، كوندي، بيكيه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، كيسيه.

خط الهجوم: رافينها، أوباميانغ، فيران. توريس

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء: شتيجن ديست ارواخو ديمبلي بيدري ليفاندوفسكي انسو فاتي ديباي كريستنسن بيانيتش غارسيا عبدالصمد بالدي جافي بابلو توري تيناس.



موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بنظيره مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي مانشستر سيتي وبرشلونة الرسمية.

كما أعلنت قناة العراقية الرياضية، عن نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية HD1

