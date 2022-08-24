شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بسيطة تفصل نجم نادي أرسنال من الإنضمام للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي نيس الفرنسي قد توصل لإتفاق شبه نهائي للحصول على خدمات النجم الإفواري نيكولاس بيبي جناح نادي أرسنال الإنجليزي، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى تعزيز الخط الهجومي قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن نادي أرسنال قد وافق على رحيل اللاعب، ولكن على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، نظرًا لإحتياج الفريق لخدمات اللاعب فى الفترة المقبلة، حيث أن السبب الرئيسي من الإعارة هو مشاركة اللاعب بشكل أساسي، الشئ الذي إشتراطته إدارة "الجانرز" لبيع اللاعب.



الأسباب التي دفعت مسئولي نيس تضم اللاعب!

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن مسئولي الفريق الفرنسي يتابعون اللاعب منذ كأس الأمم الأخيرة التي خاضها مع منتخب الأفيال الإفوارية، حيث ظهر اللاعب بشكل جيد للغاية فى دور المجموعات، كما تألق اللاعب بشكل ملفت أمام الجزائر وكان سببًا رئيسيًا فى إقصائه.

وفى سياق متصل أكد لوسين فافير المدير الفني لفريق نيس على ضرورة التعاقد مع اللاعب فى الصيف الحالي، خاصة أن اللاعب يمتاز بالقدرة العالية والقوة، إضافة إلى إمتلاكه مهارة التسديد والإختراق من العمق، الشئ الذي يفتقده النادي الفرنسي بشدة فى عناصره الحاليين.



كيف يفكر اللاعب فى وجهته المقبلة؟

ومن جانبه أكد اللاعب على أن تجربة اللعب داخل النادي الفرنسي عبر بوابة نادي نيس قد تكون جيدة للاعب فى الموسم الحالي، خاصة مع رغبة اللاعب فى خوض تحدي جديد وإستعادة مستواه المعهود، حيث يعاني النجم الإفواري من تذبذب المستوي فى الفترة الأخيرة.