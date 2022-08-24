حشود عسكرية حوثية تستغل الهدنة الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الهدنة الأممية الثالثة كسابقاتها في التحشيد والتجنيد وتعزيز جبهات القتال في توجه واضح لاستعدادها لمواصلة القتال دون اللجوء لخيار السلام، كما استغلت المناسبات للاستنفار وجمع المقاتلين عبر سلسلة من الفعاليات الدينية العقدية.

وقال زعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك بدرالدين، إن أولوية جماعته في ظل الهدنة السارية هي «التصدي للمؤامرات» على حد وصفه، محذرا من الانصراف إلى «مشاكل ومطالب أخرى» وتجاهل المؤامرات التي تحول «العناوين المطلبية، إلى إشكالات كبيرة».

وهاجم الحوثي الأصوات المتصاعدة من داخل صفوف الجماعة وشركائها في الانقلاب والذين يطالبون ببعض الحقوق كصرف المرتبات والحد من البسط على الأراضي وسجن الناس دون مسوغات قانونية.

وكان رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، دعا إلى الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم. وأشار العليمي، خلال استقباله، الثلاثاء بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن فاجن، إلى البحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود إحلال السلام في البلاد، والعلاقات اليمنية الأمريكية.

وحث على تكثيف الجهود الأممية والدولية من أجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، مطالبا بممارسة الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم، بحسب ما نقلت وكالة «سبأ» اليمنية.

وشدد على أهمية فتح الحوثيين لطرق تعز والمحافظات اليمنية الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

من جهته، أشار السفير الأمريكي إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية، خاصة في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

من جهة أخرى، وجهت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران المدارس الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتها إلى ترديد الصرخة «الإيرانية» في الطابور الصباحي. وحسب وثيقة صادرة عن مكتب التربية في محافظة عمران الخاضع لسيطرة الميليشيات، فقد وجه القيادي الحوثي «رشيد رطاس» مديري التربية في المديريات بترديد الصرخة في طابور الصباح. ونص التعميم على «التوجيه لمديري ومديرات المدارس الحكومية والأهلية في مديرياتهم، بتفعيل الصرخة في الطابور المدرسي، بعد أداء السلام الجمهوري، وتحية العلم، وعلى مدار العام الدراسي».

وتواصل ميليشيات الحوثي تفخيخ العملية التعليمية وتطييف المجتمع من خلال الفعاليات الإيرانية التي تنظمها وتجبر الطلاب على حضورها، كما قامت الميليشيات بتحريف المناهج الدراسية، وإدخال الخرافات والروايات المفبركة في عدد من الدروس.

مشاهدات يمنية:

