شكرا لقرائتكم خبر اعتقال 4 فلسطينيين وإصابة العشرات في مخيم جنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 4 فلسطينيين من مخيم جنين والقدس المحتلة، فيما استهدفت المزارعين شرق خان يونس، وهدمت منشآت جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم جنين، واحتجزت فلسطينيين اثنين، لساعات بعد اقتحامها للمخيم، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة الحية مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، وتفتيشه، فيما أطلقت قوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية للفلسطينيين، مما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي بلدة حوارة جنوب نابلس هدمت قوات الاحتلال، منشأة زراعية ومغسلة مركبات، بينما هدمت منزلا ومنشآت سكنية وحظائر ماشية لفلسطينيين في منطقة الوادي الأحمر، شمال قرية فصايل، وفي قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت في بيان، استمرار قوات الاحتلال في ارتكابها للانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين، عادة ذلك ترجمة للسياسة الإسرائيلية لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية بشكل عام.