مباحثات قطرية باكستانية في الدوحة

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وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والرياضة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس في العاصمة القطرية الدوحة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والرياضة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب.

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