6 ضربات عراقية لأوكار داعش

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وذكرت في بيان أمس، أنه بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها 6 ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على 5 أهداف في مناطق جنوب قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تنفيذ عمليات إنزال جوي وتوجيه 6 ضربات لـ5 أوكار لتنظيم داعش في مناطق جنوب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.وذكرت في بيان أمس، أنه بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها 6 ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على 5 أهداف في مناطق جنوب قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين.

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