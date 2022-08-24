شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تعلن إحباط دخول مخدرات من المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وذكرت في بيان بشأن الحصيلة العملياتية للجيش للفترة من 17 وحتى 23 أغسطس، جرى إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 167 كجم، وأعلنت ضبط عدد من تجار المخدرات وبندقية رشاشة وكمية من الطلقات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس إحباط إدخال كمية من المواد المخدرة عبر الحدود مع المغرب.وذكرت في بيان بشأن الحصيلة العملياتية للجيش للفترة من 17 وحتى 23 أغسطس، جرى إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 167 كجم، وأعلنت ضبط عدد من تجار المخدرات وبندقية رشاشة وكمية من الطلقات.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلن إحباط دخول مخدرات من المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.