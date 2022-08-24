شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى بصالون التنسيقية: مستوى الجامعات الحكومية شهد تطورا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن منظومة التعليم العالى فى مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة على المستوى الكمي والكيفي، مضيفا أن ذلك انعكس على مستوى الجامعات الحكومية، والتي شهدت تطورا كبيرا وأصبحت كل محافظة في الجمهورية بها جامعة واليوم هناك كلية طب بشري في العريش والوادي الجديد.

وأضاف عبد الغفار خلال كلمة له فى الجلسة التى نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان:" الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل"، أن منظومة التعليم العالي في مصر لديها حاليا أفرع جامعات أجنبية، ومنظومة التعليم الخاص أصبحت كبيرة وتنافس الجامعات العالمية، وبعضها دخل التصنيف الدولي بمختلف مستوياتها، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية من المعايير المهمة التي يجب أن نرى أنفسنا أين نحن منها، وكل تلك التصنيفات سواء الإنجليزية أو الصينية أو الإسبانية، تشير إلى أننا على الطريق الصحيح، ويؤكد أن الدولة أعطت ملف التعليم العالي طفرة غير مسبوقة.

وعن البرامج الدراسية، أوضح عادل عبد الغفار، أنها تتوافق مع احتياجات سوق العمل بشكل كبير، والمشجع الأساسي لهذه البرامج، هو أن الطلاب أصبح إقباله على التخصصات المطلوبة في سوق العمل أكبر، ومنها كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهذا نتاج أن الطالب يبحث عن فرص عمل بعد التخرج، وهي أكبر الكلبات إقبال من قبل طلاب الشهادة الثانوية.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي:" لدينا جامعات تكنولوجية عددها 10 جامعات، ويجب أن نقوم بنشر معرفي بكل الجامعات، لتغيير النظرة القاسية للتعليم الفني، نظرة التعليم في مصر محرك مهم جدًا للحصول على فرص العمل".