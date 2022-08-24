شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي أمام برشلونة في المباراة الخيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره برشلونة في المباراة الودية الخيرية.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برشلونة

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: والكر، لويس، دياز، جوميز.

خط الوسط: بالمر، فيليبس، بيرناردو.

خط الهجوم: محرز، ألفاريز، فودين.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بنظيره مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي مانشستر سيتي وبرشلونة الرسمية.

كما أعلنت قناة العراقية الرياضية، عن نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية HD1.