شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومانشستر سيتي الودية الخيرية التي ستقام اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

برشلونة ضد مانشستر سيتي

مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، هو لقاء ودي خيري لجمع أموال لدعم مرض التصلب الجانبي الضموري، والمعروف بضمور العضلات في الفترة الأخيرة.

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار من أجل ان يكون بداية جيدة واستعدادًا لبطولتي الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي

وأعلنت العديد من القنوات المفتوحة نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم وأبرزهم قناة الرابعة العراقية المفتوحة على النايل سات بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية الاولى وأخيرًا قناة الكأس الرياضية الأولى أيضًا، وجاء ترددها على النحو التالي: