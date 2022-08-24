بعد أمريكا...بريطانيا تدعم كييف بالأسلحة

لندن: تستمر الحرب في أوكرانيا بعد مرور 6 أشهر اليوم على اندلاعها في 24 فبراير (شباط) الماضي، مع تعثر الحلول الدبلوماسية وتمسك كييف وموسكو بالضربات العسكرية، بحثاً عن النصر.

ولمساندة أوكرانيا أعلنت بريطانيا اليوم، دعماً عسكرياً جديداً، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش من الاستفزازت النووية في محطة زابوريجيا التي قد تعرض العالم لكارثة كبرى.

واليوم الأربعاء، التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف على هامش احتفالها بيوم استقلالها ، ووعد بحزمة جديدة من الدعم العسكري.

وقال مكتب جونسون في بيان، إن الحزمة التي تبلغ 54 مليون جنيه إسترليني (63.5 مليون دولار) ستتضمن 2000 طائرة دون طيار، وذخائر تُمكن الجيش الأوكراني من تتبع القوات الروسية الغازية واستهدافها بشكل أفضل.

وقال جونسون، الذي لم يتبق له سوى أقل من أسبوعين في منصب رئيس الوزراء، على تويتر: "ستواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين. أثق في قدرة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب".

وتقديراً لجهوده في دعم أوكرانيا، قلّد زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "وسام الحرية"، الذي يُمنح للذين يدعمون سيادة البلاد.

وقال زيلينسكي: "ليست كل البلاد محظوظة بمثل هذا الصديق" مضيفاً أن "بريطانيا تساهم في تقريب انتصارنا، ونحن واثقون من هذا الانتصار".