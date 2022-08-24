شكرا لقرائتكم خبر متظاهرون يهاجمون قوات الباسيج والمخابرات الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم متظاهرون إيرانيون مديرية استخبارات نظام الملالي وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في مدينة أصفهان وسط إيران.

واستهدف المحتجون في إيران مديرية مخابرات أصفهان باعتبارها واحدة من أهم أجهزة قمع وتعذيب الشباب، بعد أيام من استهداف مقر خاتم الأنبياء وقاعدة القدس في طهران، وتعرض قاعدة مهمة تابعة للحرس للهجوم، كما تعرضت إحدى قواعد الباسيج المهمة في المنطقة جنوب إيران للاستهداف أيضا.

يذكر أن عناصر المخابرات وعناصر الحرس وضباط الشرطة قمعوا انتفاضة المزارعين والشباب في أصفهان وأشعلوا النار في خيام المعتصمين في المجرى الجاف لنهر زاينده رود، وخلفت الرصاصات التي أطلقتها العناصر عددا من الجرحى، وأصيب البعض بالعمى.

وتتولى منطقة الباسيج التابعة لفيلق الإمام علي، أعمال القمع والخنق في المنطقة 4 من مدينة أصفهان، خلال انتفاضة نوفمبر 2019، عمل الحرس والباسيج في هذه المنطقة بضرب وإطلاق النارعلى شباب الانتفاضة في الشارع وتعذيب المعتقلين، وأفاد شهود عيان بتعذيب الشبان المعتقلين حتى الموت في هذا المركز المعروف باسم «باغ كشفي».

في المقابل تعد المديرية العامة للمخابرات بمحافظة أصفهان مكانا سيئ السمعة ومكروها، وهي من المراكز الرئيسية للاستجواب والتعذيب للمعارضين الذين رفضوا مبايعة الولي الفقيه.

وتمتلك مخابرات أصفهان مراكز اعتقال سرية لاعتقال وتعذيب الموقوفين، مما أدى إلى استشهادهم في كثير من الحالات.