الجيش الأمريكي يضرب الحرس الثوري في سوريا

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وأضاف «تهدف هذه الضربات الدقيقة إلى الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 15 أغسطس ضد أفراد أمريكيين من قبل الجماعات المدعومة من إيران».وأوضح البيان أن الضربات الأمريكية استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.
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