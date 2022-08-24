شكرا لقرائتكم خبر عن 97 طلبا خدميا واستخدام 6 أدوات رقابية حصاد نشاط النائب أحمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد فوزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 6 أدوات رقابية

- المشاركة فى 38 جلسة عامة

- 7 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 2 ندوات وفعاليات

- 34 حضورا باللجان النوعية

- 4 زيارات و 97 طلبا خدميا