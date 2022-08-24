شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية "العمود الفقرى" للمنظومة الصحية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "العمود الفقرى" للمنظومة الصحية.. 120 مستشفى جامعيا تخدم 23 مليون مريض.. نصيبها 25 مليار جنيه خلال العام.. و30 مليارا لتطويرها × 8 سنوات". ويستعرض موقع "برلمانى" عبر تقريره جهود تطوير وتأهيل وإنشاء المستشفيات الجامعية، والتي تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 23 مليون مريض سنويا، منهم 20.1 مليون مريض يستفيد بخدمات العيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية، و3 ملايين مريض بأقسام الطوارئ والحوادث. لقراءة التقرير كاملا:

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