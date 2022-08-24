الوطنية للتدريب: ختام فعاليات تدريب أعضاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اُختتمت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات البرنامج التدريبيّ الذي تم تصميمه خصيصًا لأعضاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي استمر لمدة شهر بمقر الأكاديمية، حيث يُعد أول خطوات التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتضمن البرنامج التدريبيّ دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمهارات الشخصية، والقيادية، والإدارية المهمة وغيرها، مثل دراسة مهارات التواصل الفعال، والذكاء العاطفي والاجتماعي، ومهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، ومهارات القيادة الفعالة، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والحوكمة والتنمية المستدامة، والرقابة المالية، والأمن المعلوماتي جنبًا إلى جنب مع موضوعات أخرى تتصل بالمشروعات القومية والتغير المناخي، وغيرها من الموضوعات.

يأتي هذا البرنامج التدريبيّ في ضوء اهتمام الدولة المصرية نحو تأهيل وتدريب الكوادر القيادية والإدارية من العاملين بالمشروعات التي تنفذها وتديرها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.