وزير الأوقاف يلتقي القيادات الدعوية بمحافظة القليوبية.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية بحضور المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، ضمن احتفال المحافظة بالعيد القومي.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تفتتح ( 9 ) مساجد بعد غد الجمعة، منها (7) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (109) مساجد، منها (91) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. سيد الشهداء حمزة – القنطرة غرب المدينة

مديرية أوقاف المنيا

2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا

3. الحاج جبالي – بني صامت – بني مزار

4. الصلاحي – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الجيزة

6. التقوى – قرية الديسمي - الصف

مديرية أوقاف الفيوم

7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور

2. الهدى أمام البنك الزراعي – مركز بدر

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إشهار (88) مسجدا إشهاراً محلياً على مستوى الجمهورية، إحلالاً وتجديداً وصيانةً وترميماً.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية.