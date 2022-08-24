بسبب توك توك.. انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ونجاة قائدها بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا: جمال محمد

أصيب شخصان بكسور وكدمات، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة في مياه ترعة الإبراهيمية، بعد أن اصطدمت بتوك توك من الخلف أمام قرية البيهو شمال مدينة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بتوك توك بدون لوحات معدنية، أمام قرية البيهو، بطريق مصر أسوان الزراعي، ونتج عن ذلك انقلاب السيارة في الترعة.

جرى انتشال السيارة، وأصيب سائقها بجروح، كما أصيب سائق التوك توك بكدمات وجروح، وجرى نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وكشفت التحريات أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لسائق التوك توك، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.