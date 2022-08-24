«GPS» لسيارات القمامة.. كيف يستفيد منها المواطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - منذ أيام أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تجهيز سياراتها بأجهزة «GPS» في إطار التحول الرقمي الذي تهدف الدولة تحقيقه. خبر تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين حول قيمة تلك الأجهزة، وكيف ستعود بالنفع على المواطن، والخدمة المقدمة له.

وفي ذلك يقول اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، في تصريح لـ«الخليج 365» إن الهيئة تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع منذ سنة، واتخذت خطوات جادة بشأن تدريب الشباب العاملين لديها، في إطار التحول الرقمي، بتوجيهات محافظ القاهرة.

ومن شأن تركيب أجهزة الـ«GPS» لسيارات الهيئة مراقبة الخدمة، بما تملكه الهيئة من أسطول سيارات يعمل في القاهرة، ومن خلالها يمكن معرفة توقيت تحرك السيارات وخط سيرها، والتزامها بخطة التشغيل، ويتم متابعة ذلك كله عبر شاشات أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي فإن هامش الخطأ أو عدم الالتزام بخطة العمل يصبح أقل، بحسب الشرشابي.

وفي حال خروج سيارة من خط السير، لأي سبب، أو حتى توقفها لفترة في مكان ما، فإن اتصالا يتم إجراؤه مع قائدها، لمعرفة السبب والوقوف على حقيقة الأمر، وفي حال كان الأمر عطلا على سبيل المثال فإنه يتم التعامل مع الموقف بشكل سريع. ولذلك الهدف، تم تطوير وحدة المراقبة ومركز التحكم بالهيئة، بوجود شاشات متابعة، وبرامج على هواتف المتابعين والمشرفين.

وقال مصدر بالهيئة إن بعض الشكاوى وردت إليها بشأن إهمال بعض السيارات بعض الطرق، وسيصبح الأمر مستحيلا في المستقبل، مع رصد تحرك كل سيارة نظافة والتأكد من سيرها وفق خطة السير الخاصة بها: «ومنذ خروج السيارة من الجراج وحتى عودتها فإن كل تحرك مرصود ومعلوم، بوجود أجهزة الـGPS».

وبحسب المصدر نفسه فإن الأمر سيتم تطبيقه على كافة السيارات التابعة للهيئة في القاهرة، وسيقضي الأمر على عدد من المشكلات، وتحسين الخدمة، وتقديم الدعم السريع للسيارات، بما يقع في صالح المواطن.وتسعى الهيئة بشكل عام إلى ميكنة مهامها، في إطار التحول الرقمي، وذلك على كافة القطاعات.