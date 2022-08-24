مخطوطات وقطع آثرية.. 3 دقائق مُصورة ترصد ضبط تاجري آثار بالجيزة والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الوزارة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار بالمخطوطات والكتب الأثرية المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب إحدى المكتبات، وشقيقه شريك بذات المكتبة، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالاتجار بالمخطوطات والكتب الآثرية والمحظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بإحدى الشقق السكنية الكائنة، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والتي يستغلاها كمخزن لتجارتهما، وعُثر بحوزتهما على (51 كتاب ومخطوط – 2 كتاب يشتبه في أثريتهما– خريطة مساحية تُعد وثيقة تاريخية ممنوع تداولها، عدد من الكتب مختلفة العناوين والمحتوى، 3 هواتف محمولة– مبلغ مالي "عملات أجنبية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لتلك المخطوطات الأصلية، والكتب الأثرية بقصد الاتجار بها وبيعها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، فتم اتخاذ الإجراءات القانون.