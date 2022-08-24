بالصور.. حريق يلتهم محتويات شقة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شبّ حريق في منزل بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الأربعاء، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثاني يمتلكها فلاح يدعى «حسين.ص.ع »، بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التي أتت على المفروشات والأثاث ومحتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.