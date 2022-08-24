باستثمارات 20 مليار جنيه.. محافظ أسوان يناقش إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

اجتمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بعمرو فايد، المدير العام للعلاقات الحكومية وممثل شركة "أي في أل دنسري للبولي أستر" الهندية، ومسئولي شركة مصر للفوسفات، لاستعراض إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادي هلال بالسباعية شرق، على مساحة 500 ألف م2، وباستثمارات متوقعة 20 مليار جنيه، مما يساهم في توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى تشغيل مصنعين لتدوير القمامة بمدينتي أسوان وإدفو ضمن منظومة تدوير المخلفات وتحسين البيئة.

وقال اللواء أشرف عطية، إن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة، مع أوجه الدعم المختلفة لإقامة مجمع صناعي متكامل للأسمدة الفوسفاتية، في ظل توافر احتياطات هائلة من مادة الفوسفات بدرجة نقاء وجودة عالية، ضمن عدد من المجمعات الصناعية المستهدف إنشاؤها في المنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادي هلال، والتي صدر لها قرار جمهوري، على مساحة إجمالية 5115 فدانًا، وتقع في موقع متميز وبجوار المناجم المستخرج منها الفوسفات.

وأشار إلى توافر البنية التحتية من شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة الجاري ازدواجها ورفع كفاءتها، بجانب قربها من موانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى استخدام النقل النهري لنقلها شمالًا أو جنوبًا اتجاه الأسواق الإفريقية، فضلًا عن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر والمزمع إقامتها على مساحة 500 فدان.

وكشف المحافظ عن أن الاجتماع تناول أيضًا إعادة تطوير وتشغيل مصنعي تدوير القمامة بمدينتي أسوان وإدفو والملحق بهما مدفنين صحي، من أجل الاستفادة من تدوير المخلفات ضمن استراتيجية التغير المناخي للمحافظة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين البيئة بالتخلص الآمن من القمامة.