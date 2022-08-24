بعد تعديل منهج رابعة ابتدائي.. حسم مصير منهج الصف الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير مناهج الصف الخامس الابتدائي، بعد إعلان الوزارة أمس تعديل مناهج الصف الرابع.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس، إنه يجرى الآن إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر، أنه ستتم مراجعة مناهج الصف الخامس الابتدائي، واتخاذ الإجراء اللازم لتتماشى مع الطلاب وسعتهم العقلية.

كانت وزارة التربية والتعليم، أكدت في بيانها أمس، أن التعديلات على منهج الصف الرابع الابتدائي يأتي في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة المناهج بكليات التربية.

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