السودان.. أول سفير أميركي لدى الخرطوم منذ 25 عاماً يتسلّم منصبه 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، تسلّم أول سفير لواشنطن منذ نحو ربع قرن منصبه في هذا البلد.



وقالت السفارة في تصريح مكتوب "وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم، ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاماً"، مشيرة إلى أنه سيعمل على "تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي".

وفي عام 1997، قلّصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم إلى قائم بالأعمال، وفرضت عقوبات اقتصادية أحادية على الخرطوم لاتهامها "بدعم الإرهاب"، ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية للبلاد.

جاء ذلك لاتهام واشنطن نظام عمر البشير الذي أطاحه الجيش في عام 2019، بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود، بعلاقته بتنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

ووضعت الولايات المتحدة السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" منذ عام 1993، إلى أن أزالته منها في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي ديسمبر 2019، أعلن وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو، إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى الولايات المتحدة، أن بلاده سترفع التمثيل الدبلوماسي مع الخرطوم الى مستوى السفير. وكان حمدوك أول مسؤول سوداني يرحَّب به في واشنطن منذ سنوات عدة.

وفي مايو/ أيار 2020، عيّنت الخرطوم نور الدين ساتي أول سفير لها في واشنطن منذ ثلاثة وعشرين عاماً. لكن ساتي استقال من منصبه عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية المدنية التي تولّت السلطة عقب إطاحة البشير.

وفي يوليو الماضي، قبلت واشنطن اعتماد محمد عبد الله سفيراً للخرطوم لديها.

(فرانس برس)